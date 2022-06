Le site Amazon de Rivesaltes officiellement inauguré, après deux ans de polémiques autour de son installation

L'agence de livraison d'Amazon à Rivesaltes a ouvert ses portes le 5 mai dernier et a été officiellement inaugurée ce mardi. 32 emplois en CDI y ont déjà été signés. La firme américaine veut rassurer après deux ans de polémiques liées aux conditions de travail et à l'impact sur le commerce local.

Une flèche bleue courbée en forme de sourire : le logo d'Amazon a été dévoilé ce mardi 21 juin au dessus de l'entrée du personnel à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). L'agence de livraison du géant du e-commerce a été inaugurée en présence d'élus, de partenaires et de la presse, gilets orange sur le dos et chaussures de sécurité aux pieds, un mois et demi après sa mise en fonctionnement, le 5 mai. La firme américaine a fait visiter son entrepôt pour présenter ses activités. Une visite en guise d'opération séduction pour dissiper les critiques, après deux ans de polémiques quant à l'implantation de l'entreprise dans le département.

32 CDI signés pour travailler dans l'entrepôt de Rivesaltes

Il s'agit de l'une des 23 agences de livraison implantées sur le territoire français. Y sont réceptionnés les commandes destinées aux clients dans un rayon de 70 km autour de Rivesaltes. Elles sont ensuite partagées en fonction des zones de distribution, puis livrées par des entreprises locales spécialisées (sous-traitantes). Sur les 150 postes promis par Amazon, il y en a 32 dans l'entrepôt, tous en CDI. "Le total devrait monter jusqu'à 40 emplois", précise Grégory Machet, responsable des opérations d'Amazon Logistic dans le Sud de la France. Il y en a donc une centaine répartis entre les quatre sociétés de transport qui collaborent avec le géant américain.

Les colis amenés par les centres de tri sont étiquetés par des salariés en fonction de la zone où ils doivent être livrés. © Radio France - Thomas Vichard

Et l'emploi, c'est une donnée essentielle pour les dirigeants d'Amazon, qui leur permet de répondre aux critiques. "Ce qui est important pour nous, c'est notre contribution à l'emploi local. Sur cette agence de Rivesaltes, on a travaillé avec les élus et avec les partenaires locaux qui sont ravis de notre arrivée. C'est également l'opportunité de créer des emplois chez nos partenaires de livraison. La meilleure des réponses, c'est le sourire sur le visage de nos collaborateurs et les huit sur dix qui sont satisfaits de leur emploi chez Amazon", affirme Grégory Machet.

Sur les études qui font dire que pour un emploi créé la société américaine en détruit plus de deux, le responsable des opérations d'Amazon Logistic a aussi la parade : "On a une étude du cabinet indépendant Wyman qui nous dit au contraire que le commerce et le commerce physique ont tous les deux progressé en termes d'emplois. C'est un facteur positif pour le développement économique des territoires."

Une partie des 5.000 m² de l'agence de livraison Amazon de Rivesaltes. © Radio France - Thomas Vichard

Bientôt des livraisons avec des véhicules éléctriques

Sur la question des conditions de travail, parfois critiquées, ç'a été répété à l'envi tout au long de la visite de l'entrepôt, de la réception des colis à leur livraison : tout se passe bien. C'est ce que disent salariés et sous-traitants. "Tout est réuni pour qu'on travaille dans de bonnes conditions, autant pour nous dans les bureaux que pour les chauffeurs sur la route. C'est la sécurité des chauffeurs avant tout, donc il n'y a pas de soucis de ce côté là", explique Pierre Olivier, responsable e la société de transport TSM pour les activités en lien avec Amazon.

Enfin, sur l'impact écologique de l'entrepôt, Amazon assure qu'il a été construit en "respect de toutes les normes environnementales". Des panneaux photovoltaïques et un système de récupération d'eau de pluie ont été installés, et une partie des véhicules de livraison seront bientôt électriques. Des bornes de rechargement ont déjà été installées sur le parking du site.

Dernière étape : les entreprises de livraison chargent les colis avant de les transporter chez les clients, dans un rayon de 70 kms autour de Rivesaltes. © Radio France - Thomas Vichard

