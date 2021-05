Le site d'Alstom Belfort pourrait décrocher un contrat avec l'Ukraine

Au programme ce jeudi de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, est prévu un déplacement à Kiev en Ukraine dans le but de "renforcer et d’approfondir les relations économiques bilatérales et de signer quatre accords intergouvernementaux". Parmi ces accords, l'un d'eux doit permettre au site historique d'Alstom Belfort de décrocher un contrat auprès de l'Ukraine et d'envisager l'avenir plus sereinement.

20 à 30 locomotives annoncés

Cet accord intergouvernemental de financement s'inscrit dans le cadre de la modernisation des réseaux ferroviaires de l'Ukraine : la France va apporter son soutien, y compris financier. Et de son côté l'Ukraine devrait signer d'ici la rentrée un contrat d'achats de locomotives fret avec le constructeur ferroviaire Alstom. Des locomotives qui seront produites en partie à Belfort et dont le nombre précis commandé doit être communiqué dans la journée, mais ce devrait être 20 à 30 locomotives qui seraient produites sur le site.

Le même contrat qu'avec le Kazakhstan

Les salariés avaient déjà réalisé le même type de production lorsque le constructeur ferroviaire avait décroché un contrat avec le Kazakhstan, et l'atelier de production est encore engagé sur des commandes un peu similaires avec le Maroc et la Suisse. Les contrats arrivent d'ailleurs à leur fin, ce qui inquiétait le personnel de l'usine qui se retrouvaient sans perspective d'avenir, avec même la crainte d'un plan social.

Une bonne nouvelle selon les syndicats

Pour la CFE-CGC et la CGT, ce contrat ukrainien, ainsi que la production des TGV du futur permettrait ainsi de remplir les carnets de commandes, que les 500 salariés d'Alstom Belfort, ainsi que les 250 intérimaires et sous-traitants, aient de la charge de travail pendant deux ans mais seulement à partir de fin 2022, puisqu'il faut du temps pour mettre en place une production de trains. En attendant, les deux tiers des salariés de la production vont vivre une période de perturbation, puisque faute de contrats suffisants, la direction va mettre en place des mesures de chômage partiel.