Le site d'Alstom Belfort va rénover une partie des tramways de l'agglomération de Lyon

La direction d'Asltom annonce ce mardi avoir été choisi pour moderniser une partie des tramways de l'agglomération lyonnaise, pour un montant total de 42 millions d'euros. Les sites de La Rochelle, Tarbes, Villeurbanne, Saint-Ouen et Belfort seront donc en charge de la rénovation de ces 47 tramways qui dataient du début des années 2000. L'idée étant de les remettre au goût du jour, et de permettre d'allonger leur durée de vie d'une dizaine années. Les rames pourront ainsi être exploitées jusqu'en 2040.

De l'éclairage aux sièges, en passant par la climatisation

Le contrat démarre pour Belfort en février prochain puisque le premier tramway modernisé doit sortir des ateliers au printemps 2022. Le site de Belfort, et en particulier l'activité Services, spécialisée dans la rénovation de rames, et qui emploie 100 personnes, va ainsi prendre en charge une partie le "lifting" de ces tramways. Les éclairages vont être remplacés, les assises de sièges, les barres de maintien encore le plancher du sol. Les Belfortains vont aussi s'occuper de la partie technique, remplacer par exemple la climatisation ou les câblages.

Un contrat qui va mobiliser une petite dizaine de salariés à Belfort

Le contrat va permettre de faire travailler environ 5 personnes à Belfort. Ce n'est pas le contrat du siècle reconnaît le syndicat CFE-CGC, mais "c'est une petite pierre à l'édifice se félicite le syndicat". Pour la CGT "Même si on ne fait travailler que 5 ouvriers, le contrat leur permet de travailler et d'éviter le chômage partiel à venir". En effet, dans quelques jours, il va y avoir un creux de charge pour Belfort : faute de contrats suffisants, environ 200 salariés vont se retrouver au chômage partiel pendant plus d'un an. Il faudra attendre les grands projets à venir pour retrouver un rythme de travail normal, à savoir les contrats liés au TGV du futur, et aux 130 locomotives fret à réaliser pour l'Ukraine.

