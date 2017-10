Le site de paris sportifs Betclic déménage son siège de Paris et son bureau de Londres, à Bordeaux

Betclic va se délocaliser dans le quartier des Bassins à Flots à Bordeaux au printemps 2018. Dans les bagages de la société de paris sportifs en ligne, 150 emplois, des salariés qui déménageront du siège social de Paris et du bureau de Londres.

Après Ubisoft, c'est au tour de Betclic, un des leaders des paris sportifs en ligne, de choisir de s'implanter à Bordeaux. Ce sera pour avril 2018 dans le quartier des Bassins à Flots. 150 emplois seront ainsi transférés du siège social à Paris, à Bordeaux, ainsi que du bureau de Londres, à Bordeaux.

Le choix de Bordeaux s'est fait naturellement, pour relancer l'entreprise et regrouper les équipes, explique dans le journal sud ouest, Nicolas Béraud fondateur de la société en 2005, avant de la quitter et d'en reprendre les rênes début 2017. Il y avait fait ses études et "à Paris, le prix de l'immobilier est trois fois plus cher qu'à Bordeaux, et à Londres, il y a trop d'incertitudes avec le Brexit".

Betclic va investir un bâtiment de 3500 m2. 150 salariés des services marketing, finances et ressources humaines sont concernés par ce transfert. Mais il y aura aussi des recrutements locaux de salariés spécialisés dans l'intelligence artificielle, le mobile ou le marketing. L'objectif est de doubler la taille de l'entreprise d'ici 5 ans. Elle compte aujourd'hui 400 personnes à Paris Londres et Malte. Et Betclic n'exclut pas devenir sponsor des Girondins de Bordeaux.