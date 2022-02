Le site de Sanofi à Vertolaye plante le piquet de grève et appelle à se mobiliser chaque jeudi

En mars, la filiale Euroapi du groupe Sanofi va devenir indépendante et entrer en bourse. Les salariés de Vertolaye (Puy-de-Dôme), qui sont intégrés à cette filiale, s'en inquiètent et ont entamé lundi 14 février une grève "no limit".