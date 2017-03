Le site de Schneider à Mudaison va fermer, les salariés sous le choc

Les salariés de l'entreprise Schneider de Mudaison ont appris ce vendredi matin en comité d'entreprise que le site allait fermer d'ici la fin de l'année, 50 salariés sont concernés.

La douche froide ce vendredi matin pour les salariés de l'entreprise Schneider Electrique à Mudaison (Hérault) qui fabrique du matériel de distribution et de commande électrique. Lors du comité d’établissement, la direction a annoncé que le site allait fermer d'ici la fin de l'année. Ce n'était même pas à l'ordre du jour, mais seulement dans les "questions diverses". Cinquante salariés sont concernés. En attendant, la moitié de l'activité va être transférée vers Aubenas en Ardèche.

Cela fait 4 ans maintenant que les sites de Schneider Electrique dans l'Hérault disparaissent les uns après les autres. Il y a d'abord eu celui de la Pompignane, puis celui de Fabrègues. Avec à chaque fois , un plan social et des suppressions d'emplois.

"La direction nous dit qu'elle va reclasser les salariés, mais comment y croire ?"

A Mudaison, cette fermeture devrait se faire sans plan de sauvegarde de l'emploi selon Jean Charles Bigotière, délégué FO : " Il n'y a plus de cadre juridique pour reclasser les salariés, car pour avoir un plan de sauvegarde pour l'emploi, il faut avoir 2 000 suppressions d'emplois, Schneider a pris l'habitude de fractionner ces plans et s'arrangent. La direction nous dit qu'elle pourra reclasser les salariés, mais comment y croire quand on nous dit que la moitié de la production va partir vers Aubenas ? "

"L'usine est rentable et on apprend en CE dans les questions diverses qu'on ferme !"

"Il y a trente ans, du moment que c'était dans le rouge, on fermait mais on comprenait" ajoute Jean-Charles Bigotière, "mais là à Mudaison y a une rentabilité à deux chiffres, 15 ou 20 % et on nous ferme ! Tout ça parce que ce sont des multinationales... et ce ne sont plus seulement les ouvriers qui sont concernés, les cadres aussi sont inquiets et ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Aujourd'hui c'est ça le monde du travail, y a plus de relation de confiance. Même avec de bons résultats, on est pas à l'abri d'une restructuration. Et on l 'apprend dans un CE avec un ordre du jour normal et vous apprenez qu'on ferme dans les questions diverses !"

Jean-Charles Bigotière délégué FO Partager le son sur : Copier

Depuis 4 ans, ce sont 200 emplois qui ont été supprimés dans l'Hérault chez Schneider Electrique.