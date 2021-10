Le site de Thalès à Brive fête ses 80 ans en pleine forme

C'est cette année le 80ème anniversaire du site de Thalès à Brive. Le champion français de l'électronique militaire produit en Corrèze des équipements de radiocommunication et de télécommunication. Un site qui fait référence et qui peut se projeter sereinement dans l'avenir.

Thalès Brive fête ses 80 ans. C'est en effet en 1941 que la SIPL, la Société Industrielle des Procédés Loth, l'une des ancêtres du groupe d'électronique français, s'est installée dans les locaux du ministère de la Défense Nationale de Brive pour produire en zone libre les matériels destinés à l'administration française. Depuis le site est devenu une référence en matière de développement et de production d'équipements de radiodiffusion et de télécommunication par satellite.

De la production mais aussi de la réparation

"À Thalès Brive on produit des systèmes de télécommunication sécurisés, précise le directeur du site Emmanuel Salin. Ça va aller de la radionavigation avec les altimètres et à la radiocommunication, des modems et des systèmes de télécommunication par satellite". Des équipements conçus et produits sur le site. Une part importante de l'activité est par ailleurs la maintenance et la réparation de ses anciens équipements. "Nos 80 ans d'histoire correspondent aussi à une capacité à maintenir tout ce qu'on a produit pendant des années. On a par exemple des produits qui reviennent qui ont 40 ans et qu'on continue de réparer" souligne Emmanuel Salin.

Des gros projets à venir

La force du site briviste est aussi de travailler à la fois pour la Défense et pour le civil. "Le radioaltimètre par exemple on va pouvoir le monter soit dans des avions de ligne tels que ceux que vous pouvez prendre dans votre vie de tous les jours, soit dans des Rafales oui dans des hélicoptères d'Airbus". La Défense représente toutefois 80 % de l'activité. Ce qui lui a permis de bien résister à la crise qui a fait chuter ses commandes civiles. Et ce sont encore les commandes militaires qui ouvrent des grandes perspectives au site. Thalès Brive est déjà notamment impliqué dans le programme Contact, le plus gros en Europe en matière de radiocommunication militaire et il espère décrocher celui du MRTT, l'avion ravitailleur militaire d'Airbus, qui doit être équipé d'antennes de télécommunication satellite.