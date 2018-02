Après la cosmétique, les produits homéopathiques, place maintenant aux compléments alimentaires. Weleda se lance dans un nouveau marché, ce sera dès avril 2018 et tout sera fabriqué en Alsace, à Huningue. Un nouveau challenge pour l'entreprise pionnière en matière de bio.

Huningue

L'annonce a été faite par Peter Brändle, président de Weleda France, juste avant son départ de l'entreprise la semaine prochaine. Il y était depuis 2015 . Le site de Huningue fabriquera dès avril 2018 des compléments alimentaires.

Une nouvelle aventure pour Weleda, lancée en 1921 et installée en Alsace depuis 1924. Elle est pionnière en matière de bio et leader dans le secteur du cosmétique bio et obtient aussi de beaux succès en matière de produits homéopathiques, deuxième dans le secteur pharmaceutique. Elle emploie 300 personnes sur le site haut-rhinois.

Peter Brändle se félicite de ces bons résultats du cosmétique bio Copier

Peter Brändle (à gauche )quitte Weleda France © Radio France - Guillaume Chhum

Tous les voyants sont au vert en 2017

Le Haut-Rhinois possède également son propre jardin de plantes médicinales, cultivées en biodynamie à Bouxwiller. Weleda France, c'est 91 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2017, avec une hausse des ventes de 11% en 2017 sur les cosmétiques bio.

Avec le développement de cette nouvelle gamme de produits alimentaires, Weleda devrait embaucher une dizaine de personnes, qui travailleront en région parisienne, mais aussi en Alsace. Ce qui portera l'effectif à 380 personnes.