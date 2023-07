Le site nucléaire du Tricastin n'est pas choisi pour accueillir les deux prochains EPR 2

Emmanuel Macron a tranché : les deux futurs EPR 2, ces réacteurs nucléaires de nouvelle génération, verront le jour dans l'Ain, sur le site nucléaire du Bugey.

Ce dossier de candidature était en concurrence avec celui du Tricastin, dans la Drôme. Mais le Président de la République a annoncé, ce mercredi, que le troisième site d'implantation des EPR2 (après Gravelines dans le Nord et Penly en Normandie) programmés dans le cadre de la relance de la filière nucléaire française, seraient implantés au Bugey.

"C'est une très grande déception, et au-delà de ce seul territoire, c'est tout un bassin de vie, étendu à quatre départements et trois régions qui est extrêmement déçu", réagit dans la soirée Marie-Pierre Mouton. En effet, la présidente du Conseil départemental de la Drôme s'est battue pendant des années pour obtenir ces EPR nouvelle génération. Elle a fédéré élus de tout bord, acteurs économiques et habitants du secteur, autour de ce projet.

"La candidature Tricastin reste cependant dans la course pour construire l'avenir de cette énergie décarbonée dont notre pays a grandement besoin pour garder sa souveraineté" ajoute Marie-Pierre Mouton, dans son communiqué. "Nous nous tenons prêts à accueillir les prochains EPR de nouvelle génération qui seront nécessairement programmés très rapidement", déclare-t-elle.

Le maire de Pierrelatte, où se trouve une partie du site du Tricastin, lui aussi réagit, sur facebook, en misant sur l'avenir. Il poste un message co-signé de Marie-Pierre Mouton, de Jean-Michel Catelinois, le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux et président de la communauté de communes Drôme Sud Provence, et de lui-même.

"Le site du Tricastin, qui était en lice avec celui de Bugey, n’a finalement pas été retenu dans la liste des prochains chantiers que le gouvernement entend lancer rapidement. Nous tenons cependant à souligner qu’il ne s’agit que d’un probable report, les études techniques n’étant pas finalisées sur le Tricastin", écrivent-ils. En effet, c'est ce retard à rendre les études techniques de la part de Tricastin qui semble avoir fait pencher la balance en faveur du site du Bugey.