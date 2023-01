Le site Raynal et Roquelaure rouvre après un mois de fermeture à Camaret-sur-Aigues

Les 200 salariés de l'usine Raynal et Roquelaure ont retrouvé leurs collègues et le sourire, à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse). Après un mois de fermeture et de chômage technique, le site qui appartient au groupe Cofigéo a rouvert ses portes. Début janvier, la direction avait choisi de fermer l'usine, qui fabrique des plats tout préparés, à cause de l'explosion du coût de l'énergie et des matières premières. Le site a rouvert ce lundi, d'abord pour un grand nettoyage, avant une reprise de la production mardi.

"Les sourires sont revenus sur les visages, raconte Jocelyn Prophète, de la CFDT. On est contents que la production reprenne". Le syndicaliste se dit rassuré et optimiste après un mois de janvier été morose, voire angoissant pour les salariés. Mais la page se tourne et la production repart de plus belle. "On a appuyé sur le bouton pause en janvier et maintenant tout repart comme avant", confirme la direction. L'année 2023 commence bien. Reste à passer le mois de février, car c'est à la fin du mois que le salaire du personnel sera amputé du fait du chômage technique du mois de janvier.