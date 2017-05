Le Skarabet ferme ses portes au Poinçonnet

Le tribunal de commerce de Châteauroux a placé l'établissement en liquidation judiciaire. Les artistes du Skarabet au Poinçonnet, dans l'Indre, donnent leur dernière représentation vendredi soir. L'établissement va faire appel de la décision de justice.

C'est la dernière séance. Les 16 artistes du Skarabet jouent pour la dernière fois sur la scène du Skarabet, vendredi soir. L'établissement, installé dans la zone industrielle du Poinçonnet, était dans une situation financière délicate depuis un an et demi. Le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé sa liquidation judiciaire la semaine dernière. L'établissement a décidé de faire appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Bourges. L'établissement emploie 5 employés permanents, et 16 artistes en contrat temporaire.

Une histoire tumultueuse

Ce cabaret a ouvert en novembre 2015. Deux mois seulement après son ouverture, il a été placé en procédure de sauvegarde. "Dès le début, on a joué de malchance", explique Sébastien Gayou, le gérant, "pendant la période de travaux, on a été victime d'un maître d'oeuvre et d'un entrepreneur qui ont fait beaucoup de mal-façons et même de non-façons sur le bâtiment". Les dettes se sont ensuite accumulées. L'établissement n'est jamais sorti de cette procédure de sauvergarde.

La liquidation a finalement été prononcée la semaine dernière. "Je ne comprends pas cette décision. Cela allait mieux ! Le premier exercice était effectivement déficitaire, mais ça a été corrigé sur la deuxième saison puisqu'on finit pratiquement à l'équilibre. Et la troisième saison était bénéficiaire, forte de nombreuses réservations pour la fin de l'année".

Des pleurs pour la dernière

Avant d'attendre le résultat de l'appel engagé devant un tribunal de Bourges, le Skarabet doit donc fermer ses portes. "Il va y avoir beaucoup de pleurs, la soirée de vendredi soir s'annonce riche en émotions. On va dire adieu à nos 16 artistes, à nos 5 employés permanents et à nos bénévoles qui nous aidaient tous les soirs...", raconte Sébastien Gayou, "pour eux, je vais me battre jusqu'au bout pour que l'aventure continue et que le cabaret rouvre à l'automne". Si la justice lui donne raison, le gérant n'exclut pas un changement de nom de l'établissement, un changement de statut et de gérant pour reprendre l'aventure sur de nouvelles bases.

Une pétition lancée sur Internet

Le cabaret a lancé une pétition en ligne afin de demander le soutien de Gil Avérous, président de Châteauroux Métropole. "J'ai rencontré l'équipe", explique Gil Avérous, "ils souhaitaient qu'on puisse étudier l'entrée dans le capitale d'une collectivité, soit via la métropole, soit via la commune du Poinçonnet où ils sont installés. C'est une opération qui a déjà bénéficié de fonds publics, de manière assez conséquente au démarrage. Aujourd'hui, il est quasi-inenvisageable de ré-intervenir avec de l'argent public. Je crois qu'il va rapidement falloir se rendre à l'évidence, il y a un passif tel qu'il sera difficile de repartir".