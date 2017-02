Le sort de La Barque à Tours se joue ce jeudi

La Barque pourrait bientôt fermer ses portes. Ce café associatif qui accueille des personnes démunies, en plein centre ville de Tours, est aujourd'hui menacé de fermeture, en raison de sérieuses difficultés financières.

Le tribunal de grande instance de Tours devrait se prononcer ce jeudi sur l'avenir de La Barque, ce café associatif de la rue Colbert qui reçoit et accompagne des personnes démunies, et dont les finances sont plus que dans le rouge. Deux options, le redressement ou la liquidation judiciaire mais le trou, d'environ 50 000 euros sur un budget de près de 100 000 euros, semble trop important pour que les trois salariés y croient encore.

Malgré tout, ils ont décidé d'ouvrir leur café ce mercredi matin pour accueillir les habitués. Et leur expliquer la situation.

"On ne veut pas d'une fermeture brutale, parce que parmi les personnes qu'on accueille, certaines ont déjà vécu une situation brutale. Pour certains, La Barque c'est la seule chose qui les motive à sortir de chez eux. On accueille tout type de personnes, qui se sentent seules, et qui sans venir ici se retrouveraient dans une situation un peu triste" - Leo Pruvot, l'un des salariés

Christophe fréquente régulièrement la Barque. Lui vit dans sa voiture, il n'a pas de travail pour l'instant et il a donc besoin de cet espace pour souffler un peu et oublier la rue.

"La Barque, c'est aussi un bol d'air" quand on est dans la rue

La Barque avait fêté ses 20 ans en novembre dernier.