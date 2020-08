Le sort des salariés d'Alinéa devant le tribunal de commerce de Marseille, Avignon dans l'offre de reprise

Le tribunal de commerce de Marseille doit examiner ce lundi matin l'offre de reprise de l'actuel Pdg d'Alinéa, Alexis Mulliez. C'est la seule en lice pour reprendre l'enseigne d'ameublement. "Sans elle, ce serait la liquidation judiciaire", fait valoir la direction de la communication d'Alinéa. Sur les 2000 salariés que compte la marque, cette reprise prévoit de conserver moins de la moitié des effectifs, environ 900 postes.

Les 82 salariés d'Avignon devraient être repris

A Avignon, on compte 82 salariés. Ce magasin historique de la marque fait partie des neuf qui seraient donc sauvés. L’enseigne avait déjà été affaiblie par la crise des Gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites. La crise sanitaire a été la goutte d'eau.

Pour les salariés non repris, des reclassements sont prévus. 750 postes sont proposés en interne chez Auchan et Ceetrus, plus de 850 dans les entreprises de la famille Mulliez et 700 dans différentes enseignes externes.

Un délibéré dans quelques semaines

Chez Alinéa, on assure que les pertes ont été compensées depuis 2017 par les actionnaires à hauteur de 130 millions d’euros. Et pour ce qui est du plan social, la direction de la communication explique qu'il sera financé par la vente du siège d'Aubagne et des stocks des magasins non repris.

Les neuf magasins qui seraient conservés par les actuels actionnaires sont donc Avignon, Aubagne où est le siège, Herblay, Mérignac, Grenoble, Blagnac, Montpellier, Limoges et Nancy. L'audience du tribunal de commerce de Marseille débutera à 9h ce lundi pour étudier l'offre de reprise de l'actuel pdg Alexis Mulliez. Le délibéré final ne sera connu que dans quelques semaines.