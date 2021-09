Le sous-marin Le Foudroyant entre en phase de déconstruction

Un peu plus de 47 ans après sa mise en service actif au sein de la Marine nationale, et 23 ans après son retrait de la flotte active, l'heure de la déconstruction a sonné pour le sous-marin nucléaire SNLE Le Foudroyant. Troisième "exemplaire" de la première génération de SNLE français, le bateau de 120 mètres de long pour 6000 tonnes est entré jeudi 9 septembre dans le bassin numéro 5 de l'arsenal de Cherbourg.

Un programme en cours jusqu'en 2026

Une 60e de personnels sont mobilisés sur ce chantier de déconstruction. Avant Le Foudroyant, Le Tonnant puis L'Indomptable ont déjà été "déconstruits" pour le premier entre septembre 2018 et février 2020, et pour le second, de mars 2020 à août 2021.Les trois ex-SNLE restant à déconstruire se succèderont jusqu'en 2026, date de fin de ce programme.