La Voulte-sur-Rhône, Ardèche, France

Après deux ans de transformation, le sous-traitant aéronautique Efitam a dévoilé ce jeudi son nouveau visage. L'entreprise s'étend désormais sur deux sites : l'historique, à Beauchastel, qui se spécialise dans la tôlerie ; le nouveau, à 3 kilomètres de là, à la Voulte-sur-Rhône, qui se spécialise dans les finitions, le traitement des surfaces, peinture, assemblage.

Ateliers FREGATE AERO à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Il y a 10 ans, Efitam comptait 60 salariés. Ils sont près de 200 aujourd'hui, répartis à quasi égalité sur les deux sites. Ses plus gros clients sont Dassault et Airbus Helicopters.

Cette extension était rendue nécessaire par la croissance de l'entreprise. La nouvelle organisation devrait aussi lui permettre d'être plus efficace, d'aller dans plus de complexité dans le savoir-faire explique le patron, Frédéric Guimbal : "il fallait qu'on trouve une organisation plus claire, plus dégagée, pour assurer un "100% livré à l'heure" pour les clients. C'est vraiment l'obligation dans laquelle l'industrie aéronautique nous pousse."

Assurer un "100% livré à l'heure", une obligation dans l'industrie aéronautique devenue mature. - Frédéric Guimbal

Des navettes et tout un système de communication sont organisés entre les deux sites de Beauchastel et de La Voulte-sur-Rhône.

Une caisse venue de Beauchastel dans les locaux de La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Plus de 7 millions d'euros d'investissements

Trois millions d'euros ont été investis dans les bâtiments de 4500 m². Quatre millions pour l'achat de nouveaux outils : poinçonneuse numérique, four de traitement thermique vertical, cabine de contrôle rayon X, pour ne donner que quelques exemples.

Frédéric Guimbal, le patron d'Efitam devenu FREGATE AERO © Radio France - Nathalie Rodrigues

Le choix a été fait de rester en Ardèche. La plupart des sous-traitants de l'aéronautique ont un site de production dans des pays où la main d'oeuvre coûte moins cher : Portugal, Roumanie, Maroc.

La compétitivité est un vrai enjeu dans ce marché mondialisé. Mais Frédéric Guimbal n'a pas souhaité délocaliser : "j'apprécie beaucoup les gens qu'on recrute en Ardèche ; il y a une réelle relation au travail. Je positionne nos produits vers des produits de grande complexité, avec un nécessaire savoir-faire qui ne se marie pas bien avec les productions éparpillées et low-cost."

L'Ardèche est un territoire assez dur, qui a une relation riche avec le travail. -Frédéric Guimbal

Efitam profite de son agrandissement et transformation pour changer de nom. La société s'appelle désormais FREGATE AERO.