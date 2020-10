Le sous-traitant automobile Inteva repris par sa maison-mère : 264 licenciements dont 42 à Sully

Sans surprise, le tribunal de commerce d'Orléans a désigné le groupe américain Inteva comme repreneur de sa propre filiale Inteva Products France. A la clé : 264 licenciements, dont 42 à Sully-sur-Loire et 222 sur le site de St Dié (Vosges) qui va fermer. Le site d'Esson (Calvados) est préservé.

Le feuilleton Inteva a pris fin ce vendredi après-midi. Le sous-traitant automobile avait été placé en redressement judiciaire en juin dernier. 2 offres de reprise avaient été déposées, dont une émanant du groupe Inteva lui-même, conformément à une ordonnance prise en mai pour limiter les faillites pendant la crise sanitaire.

Le site de St Dié ferme, le site de Sully est fragilisé

Sans surprise, le tribunal de commerce d'Orléans a opté pour la solution qui présentait à la fois le plus d'emplois sauvés et le plus de garantie financière : le groupe américain Inteva a été officiellement désigné repreneur de sa propre filiale, Inteva products France.

Dans la pratique, cette reprise se traduira par 264 licenciements sur les 620 emplois que compte actuellement l'entreprise en France. Le site de St Dié (Vosges) va carrément fermer, les 222 salariés vont donc être licenciés. Le site de Sully-sur-Loire, lui, perd 42 emplois sur un effectif de 160 salariés : l'usine loirétaine est de nouveau fragilisée, après deux précédents plans sociaux subis en décembre 2018 et septembre 2019.

Maintien total de l'activité et des emplois à Esson

Enfin, le site d'Esson (Calvados) est entièrement préservé, avec le maintien de ses 238 postes. Inteva est spécialiste des petits moteurs pour éléments automobile, lève-vitres et toits ouvrants.