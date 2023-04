Le sous-traitant numérique Capgemini recrute 1.300 collaborateurs à Toulouse

C'est l'un des employeurs majeurs de l'agglomération toulousaine avec sept sites réparties entre la ville rose et Blagnac, le principal à Basso-Cambo. Et comme l'aéronautique son principal client, la croissance du géant Capgemini est reparti à la hausse. L'entreprise, prestataire de services du numériques (ESN) recherche des centaines de profils dans les métiers du conseil, des technologies de l'information (IT) et de l’ingénierie : des ingénieurs en développement, des chefs de projet, des architectes logiciels et des consultants d’application en data. . Anthony Bernère en directeur du site de Capgemini à Toulouse est l'invité de la Nouvelle Eco sur France Bleu et France 3 Occitanie.

France Bleu Occitanie : 1.200 CDI, 130 alternants. C'est une armée que vous recrutez ?!

Anthony Bernère : C'est vrai !Avec les besoins que nous avons, nos clients continuent d'opérer une transformation digitale forte. Nous les aidons à adopter le "cloud" et l'intelligence artificielle dans leur processus de production. C'est une armée en effet, d'hommes et de femmes. Nous n'avons que 30% de femmes parmi nos collaborateurs, on essaie d'améliorer ce chiffre.

60 % de votre activité chez Capgemini est liée à l'aéronautique et au spatial. Vous êtes un sous-traitant. Quel est l'intérêt de travailler pour vous, plutôt que pour vos clients directement qui cherchent eux aussi les mêmes profils ? Parce que la concurrence en terme de recrutements est féroce à Toulouse...

Je dirais que chez nous, la diversité des missions est là. Vous pouvez assez régulièrement changer d'activité, ce qui est aujourd'hui recherché par l'ensemble des gens qui nous rejoignent. Et puis, la possibilité de travailler sur des technologies innovantes, disruptives. C'est vrai que c'est compliqué de recruter On trouve de plus en plus difficilement de profils experts. Cela nous obligé à nous de nous réinventer et de proposer une "expérience collaborateur" toujours plus forte. Et puis, j'aime à penser que c'est la profondeur des sujets et l'intérêt des sujets que nous proposons, qui vont tourner autour du développement durable ou ce genre de choses, qui peut les attirer chez nous.

Capgemini n'échappe pas aux conflits sociaux. Il y a cinq ans, à Toulouse, il y avait un gros mouvement social. Les syndicats se plaignaient du côté "grande échelle", beaucoup de pression, pas forcément beaucoup de reconnaissance. Vous avez réglé ça?

Aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a des tas de choses qui ont été faites depuis, même s'il y a encore des choses qu'on pourrait faire pour améliorer le quotidien de nos salariés. Mais j'estime aujourd'hui que Capgemini est une entreprise dans laquelle il fait plutôt bon vivre.