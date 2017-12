Au mois d'octobre, les 235 salariés du site Tupperware de Joué-lès-Tours ont appris que l'usine femerait fin mars. Forcément, ces fêtes de fin d'année s'annoncent moins agréables que les autres. Les négociations pour les indemnités et les formations sont en cours, les salariés commencent à chercher un nouveau travail. Mais dans un contexte de chômage de masse, l'inquiétude bien sûr est énorme.

Il y 4 ans, les salariés de Michelin, à Joué-lès-Tours également, sont passés par là. Aujourd'hui, sur les 1200, seuls 200 ont conservé un emploi à Joué les Tours. Gilles Perrier en fait partie. En 2013, il n'avait pas vraiment eu l'envie de fêter Noël.

On fait la fête sans faire la fête. C'est un moment convivial, familial, où l'on parle de l'avenir, des projets. Mais tu parles de quoi quand ton usine va fermer ?

Aujourd'hui, Gilles a toujours son travail mais il a passé de nombreux mois dans l'incertitude. Il apporte aujourd'hui tout son soutien à ses camarades de Tupperware.

Je pense beaucoup à eux. C'est une période difficile mais il faut rester fort, soudés et essayer de rebondir le plus rapidement possible pour trouver du boulot.