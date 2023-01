"Le soutien du gouvernement est insuffisant face au coût de l'énergie" clame le président de la CPME 31

Le gouvernement a mis la pression mardi sur les fournisseurs d'énergie . Très fortement touchées par la hausse du prix de l'énergie, les PME pourront reporter leurs cotisations sociales pour soulager leurs trésorerie, et si leurs factures d'énergie atteignent des prix exorbitants, les boulangers pourront eux résilier leur contrat avec leur fournisseur sans frais. Avant la rencontre avec les fournisseurs d'énergie, Bruno Lemaire, ministre de l'économie, avait menacé de taxer davantage les énergéticiens qui ne respectent pas leurs engagements, qui n'aident pas suffisamment leurs clients à traverser la crise énergétique.

Ce mercredi, le président de CPME 31 et président de la CPEM Occitanie, la Confédération de Petites et Moyennes Entreprises de Haute-Garonne, Vincent Aguilera, ne se satisfait pas de ces annonces.

"Le report de cotisations nous l'avons vécu avec la crise sanitaire, je suis administrateur Urssaf Midi Pyrénées, et on voit aujourd'hui que le report des charges sociales et fiscales n'est pas adapté pour tous. On se rend compte qu'il y a des incidents de paiement."

Vincent Aguilera rappelle que "les prix de l'électricité flambent à cause de la flambée des prix du gaz naturel en Europe. Les coûts sont démesurés pour certaines professions, il y a eu une multiplication des montants des factures par quatre voire par cinq. Certaines entreprises ne vont pas tenir."

Vincent Aguilera rappelle que de nombreux professionnels sont concernés par la hausse des coûts de l'énergie, pas uniquement les boulangers, "on se focalise sur eux car ils font du bruit comme les bouchers, mais il y a aussi les ateliers de carrosserie, la métallurgie, les producteurs agro-alimentaires comme mon entreprise de Ramonville qui fournit des plateaux repas aux personnes âgées maintenues à domicile." Pour le Président de la CPME, il faut que le gouvernement révise l'ensemble des mesures pour toutes les professions, il ne faut pas diviser les entreprises.

Ce mercredi matin sur France Inter, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a écarté l'hypothèse d'une explosion du nombre d'entreprises qui seraient contraintes de mettre la clé sous la porte : "Il n'y a pas de mur de faillites" face à la flambée des prix de l'énergie. Aujourd'hui "moins d'1% des entrepreneurs envisagent de fermer ou de ralentir leur production", a assuré Bruno Le Maire en se basant sur des chiffres de l'Insee.

"Il faut élargir le bouclier tarifaire"

Le bouclier tarifaire du gouvernement n'est pas adapté selon Vincent Aguilera qui réclame le même bouclier tarifaire que celui du particulier, qui limite la hausse des prix à 15%.

À défaut d'un bouclier tarifaire, un amortisseur électricité a été mis en place pour réduire la facture de 25%, au maximum pour les PME : "cet amortisseur a le mérite d'exister mais il est régenté par une série de règlements administratifs. Il faut faire une attestation à son fournisseur d'énergie et qu'elle soit bien enregistrée par ce fournisseur." Les fournisseurs d'électricité devront faire figurer dans la facture de janvier le bénéfice de l’amortisseur électricité.

Vincent Aguilera se dit favorable à l'instauration d'un impôt à destination de toutes les entreprises, pour aider celles qui ont le plus de mal à régler leurs factures, un impôt solidaire. "Si on doit prendre en charge l'ensemble des entreprises, qui ont du mal, avec un impôt, je serai pour soutenir les plus en difficultés."