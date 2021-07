Le spécialiste de l'hydrogène McPhy renforce son implantation à Grenoble

Dans un récent communiqué McPhy, dont le siège est situé à La Motte-Fanjas (Drôme), constructeur d'électrolyseurs et de stations hydrogène, annonce qu'il se dote "d’un nouveau site industriel à Grenoble et va multiplier par 7 ses capacités de production de stations hydrogène". Cette future plateforme permettra à la société de produire 150 stations hydrogène par an contre 20 aujourd'hui. Un site implanté "au cœur de l'agglomération grenobloise", que le magazine économique La Tribune annonce être localisé sur "un ancien site General Electric".

La promesse de la création de "plus de 100 emplois directs" à terme à Grenoble

Le projet prévoit aussi, précise le communiqué, de rassembler sur ce seul et même site "les activités de recherche et innovation, d’ingénierie et de production, actuellement basées à La Motte-Fanjas et à Grenoble, ainsi que les fonctions support". A pleine charge McPhy annonce la création de plus de 100 emplois directs dans la région de Grenoble. Fin mai l'entreprise- qui comme d'autres surfe sur le plan hydrogène de 7 milliards d'euros lancé en septembre 2020 par l'Etat - avait également annoncé avoir présélectionné Belfort pour sa future grande usine de fabrication d'électrolyseurs. Un site qui, lui, doit démarrer début 2024.

