Le spécialiste des téléphones reconditionnés Back Market recrute à Bordeaux

Sa valeur est estimée à plus de 5 milliards d'euros et son bureau principal se trouve désormais à Bordeaux : la start-up Back Market, spécialisée dans la revente de produits électroniques reconditionnés, va recruter 250 personnes dans la capitale girondine.

La société Back Market est surtout reconnue pour ses téléphones et tablettes reconditionnées mais elle revend tout type de produits électriques et électroniques de seconde main. Implantée en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, l'entreprise est présente dans 16 pays et a 7 bureaux dans le monde dont un à Bordeaux, dans le quartier des Bassins à Flot. Elle a inauguré en novembre des nouveaux locaux de 5000 m2, rue Lucien Faure. C'est ici que se trouve désormais son bureau principal, qui pourrait à terme devenir son siège social, pour l'instant encore à Paris.

250 postes à pourvoir dans la capitale Girondine d'ici fin 2022

Ce n'est pas la start-up la plus grande en taille mais c'est actuellement la mieux valorisée. Début janvier, la valeur de Back Market a dépassé les 5 milliards d'euros grâce à une levée de fonds, devenant ainsi la première Licorne française, le nom donné aux jeunes entreprises non cotées en bourse dont la valeur dépasse le milliard de dollars.

Parallèlement l'équipe s'est agrandie à Bordeaux. Plusieurs collaborateurs d'autres bureaux sont venus s'installer en Gironde. La directrice des ressources humaines notamment, l'un des fondateurs de la start-up, Thibaud Hug de Larauze, lui y est depuis deux ans. Au total, 170 employés de Back Market travaillent à Bordeaux. Et sur les 400 postes à pourvoir partout dans le monde cette année, 250 sont dans la capitale girondine, autrement dit plus de la moitié.

Plusieurs profils sont recherchés, pour le service marketing, des finances, des ressources humaines, de la logistique... Mais l'entreprise cherche surtout à embaucher des développeurs informatiques. Les recrutements sont en cours, les annonces sont consultables sur le site web de la start-up dans la rubrique jobs.backmarket.fr.