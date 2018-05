Deezer, le leader du streaming musical en France, s'installe à Bordeaux. Ses locaux devraient s'implanter dans le quartier Saint Michel à Bordeaux. Deezer c’est aujourd’hui 14 millions d’utilisateurs actifs, un catalogue de 53 millions de titres et un service accessible dans plus de 180 pays.

Bordeaux, France

La plateforme musicale Deezer a décidé de s'implanter à Bordeaux. Ses bureaux seront situés dans le quartier Saint Michel et l'entreprise devrait à terme employer une quarantaine de personnes. Pour Alain Juppé, maire de Bordeaux président de Bordeaux métropole : « le choix de cette entreprise emblématique est une nouvelle reconnaissance de notre attractivité, un signe fort qui vient renforcer encore une dynamique forte ».

Deezer va employer une quarantaine de personnes sur le futur site bordelais

Deezer c’est aujourd’hui 14 millions d’utilisateurs actifs, un catalogue de 53 millions de titres et un service accessible dans plus de 180 pays. C’est également un acteur qui met l’innovation au cœur de son développement. Pour Virginie Calmels, vice-présidente de Bordeaux Métropole et 1ère adjointe au maire de Bordeaux : « l’implantation à Bordeaux de Deezer, un groupe leader dans les industries créatives, est la démonstration de la capacité du territoire à attirer les projets digitaux innovants ! » L'équipe bordelaise va s'installer progressivement au printemps et à l'été. C'est l'agence Invest in Bordeaux qui a aidé l'entreprise à s'installer. A terme, Deezer va employer une quarantaine de personnes sur le futur site bordelais.