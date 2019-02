"Le sport m'a construite" : la championne olympique Emilie Andéol rencontre des lycéens de Talence

Par Fanny Ohier, France Bleu Gironde

Parmi les collégiens et lycéens rassemblés à la Maison régionale des sports de Talence, les jeunes sportifs ont pu bénéficier des précieux conseils de la médaillée olympique. La semaine Olympique et Paralympique a pour but d'éveiller les élèves aux bienfaits du sport sur la santé et à ses valeurs.