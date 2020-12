Le stade du Mans s'appellera MMArena au moins jusqu'à la fin juin 2021

Le stade du Mans continuera à s'appeler MMArena jusqu'à fin juin 2021. Alors que le contrat de "naming" arrivait à échéance au 31 janvier, la compagnie d'assurance mancelle a décidé de prolongé jusqu'à la fin de la saison du Mans FC et du championnat National.

Au Mans, le stade qui accueille notamment les matches du Mans FC à domicile continuera à s'appeler MMArena au moins jusqu'à la fin de la saison. Les MMA ont décidé prolonger leur contrat de "naming "avec la société d'exploitation du stade, Le Mans Stadium, pour une courte période de cinq mois. Probablement en attendant d'en savoir plus sur l'avenir du club, actuellement en National.

Jusqu'à la fin de la saison de football

Entrée en vigueur à l'inauguration du stade, en janvier 2011, le contrat de naming arrivait à échéance fin janvier 2021. Depuis des mois, l'assureur et le stade étaient entrés en négociation pour un éventuel renouvellement. Des négociations "compliquées" selon des sources proches du dossier, qui ont finalement abouti sur ce compromis à court terme. "MMA et Le Mans Stadium se sont accordés sur une prolongation jusqu’au 30 juin 2021", écrivent les deux parties dans un bref communiqué commun. "Cette prolongation permet d’accompagner les différentes parties prenantes jusqu’à la fin de la saison sportive 2020/2021", est-il encore précisé. Et après ? Pas de réponse pour le moment.

La prudence des MMA

Le stade manceau a été le premier en France à faire ce choix du "naming", c'est à dire de prendre le nom de son principal sponsor. C'est donc tout naturellement qu'il est le premier à être confronté au renouvellement de son contrat. Lorsqu'il a été signé, en 2011, le Mans FC évoluait en Ligue 2 de football. Depuis, il est redescendu jusqu'au niveau amateur avant de retrouver la Ligue 2, la saison dernière puis, aujourd'hui, le championnat de National. Ce sont très certainement cette absence de résultats constants et cette incertitude pour l'avenir qui amènent les MMA à se montrer très prudentes et à ne s'engager que pour une période ferme de cinq mois.

Les MMA avaient versé trois millions d'euros au départ. Puis un million d'euros par an dans le cadre de ce contrat de "naming". Ensuite, théoriquement, elles récupèrent de la notoriété car la marque est associée au stade et elle est régulièrement citée. Cette technique du "naming "peut rapporter beaucoup d'argent quand tout va bien. Mais s'avérer nettement moins lucrative lorsque le club résident est à un plus petit niveau avec moins de visibilité.