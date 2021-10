Le stationnement est désormais gratuit à Forbach

Le stationnement payant à Forbach, c'est terminé. Le centre-ville passe en zone bleue, tout comme le parking Schroeder. Une décision prise par le maire Alexandre Cassaro et votée en conseil municipal pour soutenir les commerces et l'activité.

A peine votée vendredi 8 octobre en conseil municipal, la gratuité du stationnement était déjà effective ce lundi dans les rues de Forbach. Impossible en effet de servir des horodateurs, tous débranchés. Et déjà au sol, plusieurs places matérialisée en bleu, signe que le disque a bel et bien remplacé la monnaie. Il en va du stationnement en voirie, mais aussi du parking couvert Schroeder.

Redynamiser le centre-ville

"Un des principaux objectifs de la municipalité est de redynamiser le centre-ville et le commerce. On a constaté que le stationnement payant représentait un frein à la consommation et c'est donc pour cette raison que nous avons mis en place la zone bleue" se justifie le maire (LR) Alexandre Cassaro qui a surpris son monde en proposant cette mesure qui ne figurait pourtant pas à son programme, mais qui cherche à remédier aux difficultés du centre-ville depuis plusieurs dizaines d'années, aggravées ces derniers mois par la crise sanitaire.

Fin du stationnement payant dans le centre-ville de Forbach et mise en place de zones bleues © Radio France - Clément Lhuillier

Des économies pour les usagers...

Dans les rues du centre, les avis sont unanimes, tant pour les passants que pour les commerçants. "Nous avons besoin de ça et un effet gratuit est toujours le bienvenu évidemment" se félicite Marie-Laure de Aloé Fleurs, en plein cœur de la rue Nationale. Hervé, forbachois habitué à se garer dans le centre pour quelques courses rapides, est tout aussi favorable à la gratuité, "mais je n'ai pas encore de disque" s'excuse t-il. Qu'il ne s'inquiète pas, la mairie va distribuer des disques gratuitement dans les boites aux lettres d'ici à la fin du mois d'octobre, d'autres seront disponibles à divers endroits de la ville (mairie, police municipale, commerces...) et une tolérance sera appliquée au moins jusqu'au 1er novembre prochain.

... et pour la mairie

Alexandre Cassaro assume d'aller à contre courant de la tendance actuelle qui voit la place des voitures de plus en plus réduites dans les centres-villes, au nom de la protection de l'environnement et de la réduction de la pollution. "Ce qui est important, c'est de pouvoir répondre aux attentes de la population" poursuit l'élu, "et force est de constater aujourd'hui que le moyen de locomotion privilégié par les Forbachois, c'est la voiture. Mais nous allons aussi installer, avec l'agglomération, des bornes de recharge électrique pour les les clients et les habitants. C'est important d'aller dans ce sens pour le développement durable." Et pour le maire, la mesure a également un intérêt économique : la perte des recettes des horodateurs serait largement compensée par leur coût de fonctionnement et d'entretien. L'économie est évaluée à 110.000 euros par an.