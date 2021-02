Le STC appelle à la grève dans tous les hôpitaux de Corse.

"Aujourd'hui, la situation est vraiment difficile pour tous les centres hospitaliers de France, elle l'est encore plus en Corse, résume Stéphane Gherardi, délégué du Syndicat des travailleurs corses (STC) à l'hôpital de Bastia. Les moyens investis sont à un niveau bien trop faible. Nous ne savons pas quand nous sortirons de cette crise. Cela fait bientôt un an et nous sommes en galère totale. Les personnels sont en souffrance."

A travers ce préavis de grève, les revendications du STC portent sur les congés, les salaires et plus largement sur les conditions de travail. Les personnels réclament notamment la possibilité de percevoir des indemnités compensatrices de congés. Ils demandent aussi l'attribution d'une prime d'attractivité territoriale. Et ils soulignent la nécessité de créer un institut de formation pour les cadres de santé. "Il y a là une injustice, estime Françoise Cinarca, secrétaire de la section fonction publique hospitalière du STC. En région parisienne, les agents des hôpitaux ont perçu une prime d'attractivité territoriale, mais pas les autres. Nous avons pourtant été en première ligne durant cette crise sanitaire."

Le STC dit attendre une réponse de l'Agence régionale de santé et espère pouvoir ouvrir des négociations.