Le stère de bois en hausse de plus de 30 euros en moyenne dans le Gard, selon un professionnel

Comme pour le gaz ou l'électricité, les prix du bois ne sont malheureusement pas à l'abri des hausses. À cause d'une pénurie nationale, le stère a augmenté de plus de 30 euros, en moyenne, dans le Gard. "L'an dernier, selon la qualité du bois, on était entre 80 et 110 euros le stère. Cette année, on est plutôt autour de 110 à 150 euros le stère", souligne Sébastien Guidotti à la tête d'une entreprise située à Gallargues-le-Montueux. Ces augmentations sont liées à une pénurie nationale. "Tous les stocks de bois prêts à brûler ont été vendus, confirme l'intéressé. Ceux qui n'ont pas encore passé commandes risquent donc de payer le prix fort pour se chauffer cet hiver."

Sébastien Guidotti a pu recommencer à vendre du bois de chauffage il y a environ trois semaines. En effet, son entreprise et sa maison ont été dévastées par l'incendie d'Aubais qui avait parcouru près de 400 hectares, cet été. "J'ai pu redémarrer mon activité grâce aux fournisseurs de bois qui ont joué la solidarité", confirme l'entrepreneur qui voudrait reconstruire. "Il y a la question des permis, ce qui qui va être très long, mais on se battra."

