Le studio d'animation TeamTo crée sa propre école solidaire

Le studio d'animation installé à la cartoucherie de Bourg-Lès-Valence, TeamTo crée sa propre école de formation: l'écas. Les tests d'admission s'ouvrent ce samedi, sur internet. L'école est gratuite et ouverte à tous sans besoin de diplôme.

Jamais mieux servi, que par soi même. TeamTo, le studio d'animation, crée sa propre école de formation: l'écas (école d'animation solidaire).

TeamTo c'est le petit oiseau Gus ou encore Angelo la Débrouille, des personnages de dessin animé créés dans leurs locaux, situés à la cartoucherie de Bourg-les-Valence.

Un secteur qui embauche

Pour faire bouger ce genre de petits personnages en 3D, l'entreprise manque d'animateurs. D'ici à 2025, l'entreprise estime même qu'il manquera 2.500 animateurs en France.

Le studio d'animation TeamTo manque régulièrement de personnes qualifiées dans son domaine - Nicolas Dache TeamTo

Alors la solution pour eux: ouvrir une école, former leurs propres animateurs directement spécialisés dans ce domaine. Pour y entrer : passer des test sur internet, mis en ligne ce samedi jusqu'au 15 septembre. Les profils recherchés sont on ne peut plus divers, l'école est gratuite, contrairement aux écoles d'animation qui coûtent en moyenne 6.500 euros l'année et surtout aucun diplôme n'est requis.

Une promotion de 25 élèves

L'entreprise TeamTo compte recruter 25 élèves pour la première promotion, ils feront leur rentrée, juste à côté des locaux de TeamTo, en janvier 2018. A terme, le studio espère avoir 50 élèves.

Prochaine étape: faire reconnaître la formation pour que le diplôme garantisse un emploi chez teamTo mais ailleurs aussi.