Le succès croissant des calendriers de l'Avent

Les calendriers de l'Avent sont partout aujourd'hui, dans les grandes surfaces, dans les boutiques spécialisées, les grands magasins, les épiceries de luxe et sur les sites marchands. Toutes les marques de confiseries et de chocolat, Revillon, Milka, Lindt, Smarties, M&Ms, Quality Street, Cadbury, se sont engouffrées sur ce créneau et proposent maintenant des calendriers de l'Avent garnis de chocolat. Les prix démarrent à 1,99 euros pour la version du chocolatier Cémoi et vont jusqu'à 55 euros pour celui du chocolatier belge Neuhaus. On trouve aussi quelques signatures prestigieuses comme Alain Ducasse, ou Michel Cluizel.

Ce calendrier propose un tour de France des régions - Lechocolatdesfrançais

Il s'en est vendu l'an dernier pour 72 millions d'euros, ce qui représente presque 10 % du marché des chocolats de Noël. Les pâtissiers et les épiceries de luxe multiplient aussi les propositions, de Fauchon à Lenôtre en passant par la Comtesse Dubarry, le Roy René, spécialiste des calissons et Ladurée, le spécialiste des macarons. Avec des prix nettement plus élevés, jusqu'à 260 euros pour la version luxe de Fauchon.

Après les chocolats, les jouets

Au vu du succès des calendriers de l'Avent garnis de chocolat, les fabricants de jouets se sont aussi lancés sur ce créneau très porteur. En espérant que les parents choisiront cette alternative pour éviter d'augmenter la consommation de sucre de leurs enfants. Pari réussi puisqu'il s'en est vendu l'an dernier plus d'un million pour un chiffre d'affaires total de 20 millions. Les deux grands gagnants sur ce marché sont Playmobil et Lego qui représentent les trois quarts des ventes. Playmobil propose cette année un calendrier de l'Avent pour les enfants de 18 à 36 mois. Lego surfe sur deux licences : Star Wars et Harry Potter.

Un calendrier de l'Avent en promo en ce moment - Playmobil

Sans oublier les personnages de Disney, Barbie, les petites voitures Hot Wheels, les jouets en bois Brio, les personnages du dessin animé japonais Yu-Gi-Oh et ceux du jeu vidéo Fortnite. On trouve même un escape game pour enfants avec une énigme à résoudre par jour jusqu'à Noël. Il faut compter de un peu plus de 11 euros à 149 euros pour le calendrier de Disneyland Paris.

Des calendriers pour les adultes

Le secteur des produits de beauté n'est pas en reste. Toutes les marques de cosmétiques ont au moins un calendrier de l'Avent à proposer à leurs clients, des grands distributeurs comme Séphora, Nocibé ou Marionnaud pour les Français, Liberty ou Laura Ashley pour les Britanniques, en passant par les spécialistes comme Yves Rocher, et jusqu'aux marques de luxe comme L'Oréal, Lancôme, Dior ou Yves Saint Laurent. Mais il faut alors dépenser jusqu'à 400 euros.... Il existe même un calendrier de l'Avent qui contient des cosmétiques zéro déchet, unisexe et vegan. Mais il est déjà en rupture de stock.

Un des moins cher du marché - Yves Rocher

Toujours pour les adultes, on trouve aussi des calendriers de l'Avent garnis de thé, de capsules de café, et de miels. Mais aussi de fromages, d'huiles d'olive ou de spécialités gastronomiques locales. Plus encombrants les calendriers de l'Avent consacrés à la bière, au vin, au rhum, au whisky, au gin ou au cognac. On trouve aussi des calendriers pour les bricoleurs, pour les adeptes des travaux manuels, et pour amateurs de jeux érotiques.

Mais aussi pour les animaux de compagnie

Flairant le bon filon, les fabricants de nourriture pour les animaux vendent eux aussi des calendriers de l'Avent pour les maîtres qui veulent choyer leur chat, leur chien ou leur rongeur. Ils coûtent de 5 à 25 euros.

Cela dit, tous les calendriers de l'Avent ne durent pas 24 jours comme ils le devraient. Pour faire apparaître un prix plus bas, dans un contexte de concurrence exacerbée, certains fabricants présentent des calendriers qui ne durent que 12 jours. Un scrupule dont ne s'embarrasse pas Tiffany le célèbre bijoutier de New York. Son calendrier de l'Avent 2019 présente un assortiment des bijoux de la maison, connue pour ses boîtes bleues au prix de 112.000 dollars soit un peu plus de 101.121 euros. A ce prix-là c'est une édition limitée. Il n'y en a que quatre exemplaires à vendre.

Probablement le calendrier de l'Avent le plus cher du monde - Tiffany&Co

Le site calendrier-de-lavent.com peut vous aider à choisir.