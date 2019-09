Le succès croissant d'AirBnB auprès des Français

Huit millions et demi de Français ont utilisé en cet été 2019 les services d'AirBnB pour réserver un hébergement pour leurs vacances. C'est 35 % de plus que l'année dernière.

La plateforme de réservation d'hébergement connaît un succès croissant après des vacanciers français. Cet été huit millions et demi de touristes ont trouvé leur hébergement de vacances auprès d'AirBnB. C'est 35 % de plus que l'été précédent. Deux millions de touristes ont utilisé la plateforme pour la première fois.

Première destination, la France

Six millions de vacanciers ont choisi de partir en France. Les destinations préférées sont Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Nouvelle Aquitaine, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne. Et un million de touristes sont partis en vacances mais en restant dans leur région. Quant aux deux millions qui ont opté pour l'étranger, ils ont choisi dans l'ordre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.