Le succès de l'agrotourisme à la ferme Azay-le-Ferron

La ferme du Caroire à Azay Le Ferron propose à ses clients de séjourner au coeur de l'exploitation au plus près des bovins et des chèvres. L'occasion de découvrir la Brenne mais aussi le travail des agriculteurs.

Des vacances à la ferme pour mieux comprendre le travail d'un agriculteur de la Brenne. L'agrotourisme séduit de plus en plus. Dans l'Indre, la ferme du Caroire à Azay-Le-Ferron installe ses clients au cœur de l'exploitation et les fait même participer à la traite des chèvres.

Des grandes tentes ou des yourtes tout confort, avec de vrais lits et l'électricité, sont installés au bord du champ de la famille Vandooren. Christophe a repris l'exploitation de son père et Agathe, l'une de ses filles, assure la relève. Ici on fait du fromage depuis 1960 mais aussi de nombreux autres produits qui sont ensuite directement venus à la ferme ou cuisinés pour les clients.

Une yourte installée à la ferme du Caroire à Azay-Le-Ferron. © Radio France - Manon Derdevet

Jusqu'à vingt personnes peuvent être accueillies à la ferme au milieu des chèvres et des bovins. "Ils viennent ici pour le calme et pour découvrir la ferme. Ils veulent voir les animaux et cherchent les produits originaux que nous proposons", explique Agathe Vandooren.

Chaque logement est équipé d'un vrai lit et de tout le confort. © Radio France - Manon Derdevet

Les clients ont d'abord le droit à un tour de la ferme avant de participer le matin à la traite des chèvres. Ils peuvent échanger avec Christophe Vandooren. L'agriculteur aime partager sur son métier et cultive ces moments de convivialité. "On explique ce que l'on fabrique et on fait découvrir les animaux. On vous explique comme fonctionne un ruminant, ce que mangent les chèvres, comment elles vivent et on répond à toutes les questions", explique-t-il.

Une grande tente installée à la ferme du caroire © Radio France - Manon Derdevet

L'agrotourisme permet des échanges très riches selon Christophe Vandooren. "Ils ne viennent pas en tant que consommateurs, ils viennent en tant qu'acteurs. Ce sont des gens qui nous parlent de leurs expériences, on parle de la notre et on essaie de faire une synthèse entre les deux", raconte le Berrichon. Chaque soir, à la table d'hôtes, les clients ont droit à des menus imaginés sur mesure avec les produits de la ferme.

Pour une nuit à la ferme du Caroire comptez, 72 euros pour deux personnes pour une grande tente avec petit déjeuner et 95 euros pour deux personnes pour une yourte.