Le succès de la boutique en ligne de Solargil à Moutiers-en-Puisaye

A cause de la crise du coronavirus beaucoup d'entreprises ont développé leurs réseaux sociaux et leur site internet. C'est le cas de Solargil à Moutiers-en-Puisaye qui continue de développer le sien et diversifie ainsi sa clientèle.

Face à la crise du Coronavirus de l'entreprise Solargil , qui est située à Moutiers-en-Puisaye, a su rebondir. Spécialisée dans les matériaux pour la céramique, elle a développé son service de vente en ligne grâce à son site Internet multilingue. Sa directrice, Marie-Laure Solano était notre invité ce matin dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Auxerre.

Comme beaucoup d'entreprises, le confinement a été synonyme d'arrêt net pour vos points de ventes. Vous avez dû les fermer et vous vous êtes tournés vers la vente en ligne. Le succès a été au rendez-vous ?

Ça a été progressif mais ça a été un réel succès. Toutes les personnes qui étaient seules chez elles étaient contentes de pouvoir enfin avoir un contact avec nous et pouvoir s'approvisionner en argile et en matériel.

Comment cela s'est-il traduit dans votre chiffres d'affaires ? Environ 10, 20% supplémentaires ?

Oui, tout à fait.

Ça vous a permis aussi, peut être, de trouver de nouveaux acheteurs ? Qui sont ils?

Beaucoup de personnes qui sont chez elles et qui ne savaient pas quoi faire. Alors maintenant nous avons beaucoup, beaucoup de personnes qui achètent pour apprendre, déjà, le modelage. Et petit à petit elles investissent dans un four, un tour et dans les argiles, plus précises, plus professionnelles : faïence, grès, porcelaine.

Depuis la fin du confinement, vos boutiques ont pu rouvrir mais la vente en ligne continue. C'est une priorité pour vous?

Ah oui, mais ce n'est pas une priorité, mais ça représente pas mal, environ 10% du chiffre d'affaires.

Comment marche votre site? C'est vous même qui l'avez créé, qui l'alimentez ?

Tout à fait ! C'est nous qui l'avons créé. Nous avons quelqu'un qui est responsable du site. Tous les jours nous relevons les commandes, nous préparons les commandes et nous les expédions.

C'est un site en cinq langues ? C'est impressionant quand même !

Mais il faut bien ça. Si nous vérifions exactement, nous nous apercevons que nous sommes consultés un petit peu dans tous les pays.

Et alors? L'autre succès de votre entreprise, c'est la production. Vous en parlez à l'instant de fours et de tours pour la poterie. Pourquoi ça marche, selon vous?

Nous faisions déjà les argiles et maintenant on peut proposer des fours et des tours fabriqués en France. Cela compte énormément. Et là, on a un succès fou ! Les clients prennent à la fois pour que les clients prennent à la fois l'argile plus le four plus le tour.