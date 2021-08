Le succès de la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac ne se dément pas

La foire aux antiquités et à la brocante de Barjac se tient jusqu'à ce dimanche dans le Gard. Plus de 400 exposants ont investi les rues de la commune.

C'est le rendez-vous incontournable des chineurs. La 95ème édition de la foire aux antiquités et à la brocante de Barjac a débuté ce mercredi matin sous un soleil de plomb. Venus de toutes de la France, plus de 400 exposants sont présents. Parmi eux, Serge venu de Nice pour la deuxième année consécutive. "Je suis là avec plus de 800 kilos de marchandises dont des bibelots, des affiches et des gravures" affirme t-il. A peine a t-il garé son fourgon que des dizaines de chineurs s'agglutinent à l'arrière de son véhicule à l'affut d'une bonne affaire. "Je viens chercher l'introuvable. Ce petit objet qui va me donner des frissons" précise Damien, chineur invétéré.

Covid oblige, le masque est obligatoire pour les exposants et les chineurs. Et tout le monde joue le jeu" Michel Raoux, l'organisateur de la Foire de Barjac

Le vintage a la cote

Il est de 10 heures. La foire est officiellement ouverte et les ventes sont enfin autorisées. C'est alors la foire d'empoigne à l'arrière des camions et des voitures. "On appelle cela la chauffe. C'est la première heure de vente. Celle qu'il ne faut pas louper. C'est là que les professionnels et les chineurs amateurs payent le mieux" reconnait Georges, l'un des plus anciens exposants de la foire de Barjac. En quelques minutes, les plus beaux objets s'arrachent comme des petits pains. "Là, je viens d'acheter un plat Lurçat des années 50" reconnait Ronan, marchand de céramique dans l'Hérault. Son prix 600 euros.

Avec les deux foires de Barjac en avril et en août, je réalise un tiers de mon chiffre d'affaires de l'année" reconnait Florian, un des exposants

Pratiquement toutes les transactions se font en liquide. "Ils nous paient en feuilles de châtaigniers. C'est à dire avec des billets que l'on ne voit pratiquement jamais le reste de l'année" plaisante cet exposant. La foire aux antiquités et à la brocante de Barjac se termine ce dimanche 15 aout. L'entrée est gratuite.