Le succès de la marque de bijoux Simone à Bordeaux: le parcours du combattant d'Agnès Tardy

Agnès Tardy est une survivante. Elle qui avait commencé sa carrière professionnelle comme responsable des relations publiques dans le luxe, d’abord pour la marque Cartier, puis pour Clarins, décide en 2016 avec son mari Eric de quitter Paris pour s’installer à Bordeaux, et redémarrer une nouvelle vie. Jusqu’à ce jour de 2018 ou son monde s’écroule une première fois. Elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein à un stade très avancé. Après 12 chimios, une mastectomie et 25 radiothérapie, elle est déclarée guérie par les médecins. Elle commence alors à créer à ses heures perdues, chez elle, des bijoux volontairement très colorés, pour ses amies.

Face à l'enthousiasme de ces dernières, Agnès décide de les proposer sur la plate-forme Etsy, et très vite, elle arrive à en écouler 10 à 15 par jours. Elle décide alors de créer sa marque Simone à Bordeaux, et d’en faire son activité professionnelle. Elle s’aménage un vrai atelier chez elle et fait assembler ses bijoux à l’ESAT de Pessac, un établissement qui aide à la réinsertion professionnelle des femmes handicapées. L'affaire monte tranquillement en puissance, lorsque la maladie revient à la charge une 2ème fois en 2019. Même diagnostic, et même parcours du combattant pendant 9 mois.

Une victoire sur la maladie et un succès immédiat

En réussissant à vaincre une 2ème fois le cancer, Agnès remporte également un autre succès: ses bijoux plaisent, et les commandes de clients ne s'arrêtent plus. Elle vend en moyenne 1500 bijoux par mois, " des créations colorées pour faire du bien et envoyer des messages positifs" explique l'entrepreneuse. Depuis la crise sanitaire, Agnès a créé son propre e-shop et à même décroché plusieurs contrats de revente avec les Galeries Lafayette, les bijouteries Odélices et même Le Bon marché à Paris!

Pour l’aider dans le développement de sa marque, son mari Eric a décidé de mettre sa propre carrière dans l'événementiel entre parenthèses. Aujourd’hui ils ont 6 salariés et prévoient de réaliser un chiffre d’affaire de 900 000 euros. Mais le succès ne leur a pas fait oublié pour autant d’où ils viennent. " La réussite de notre marque nous tient évidemment très à coeur, explique Eric Tardy, "mais ce que nous voulons plus que tout, c'est être fidèles à nos valeurs et à nos engagements". C'est ainsi que pour la 3ème année consécutive dans le cadre d’Octobre Rose, Simone à Bordeaux propose un bracelet à 25 euros dont 100% des bénéfices sont reversés à l’institut Bergonié à Bordeaux ou Agnès a été soignée pour ses deux cancers.

Le bracelet spécial Octobre Rose - agence Pop and Partners

