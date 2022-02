Le succès des Blablabla Caisses dans les hypermarchés Carrefour

Elles ont fait leur arrivée au Carrefour de la Toison d'Or à Dijon en 2019, mais on peut maintenant les trouver à Quétigny: les Blablabla Caisses! Le concept est tout simple: prendre le temps de discuter avec les clients, sans pression.

Au Carrefour de Quétigny, c'est une nouveauté depuis mi-janvier: une Blablabla Caisse. Les clients peuvent la choisir lorsqu'ils veulent prendre leur temps et discuter.

Un rendez-vous pour certains clients

C'est un véritable succès au Carrefour de Quétigny, et notamment chez les clients habitués. Florence est employée de l'hypermarché, et elle l'a bien remarqué: _"Je sais que ça fonctionne bien parce que l'hôtesse de caisse qui s'est portée volontaire avait déjà des clients qui "blablataient" et qui maintenant peuvent le faire sans stresse."_L'astuce est toute simple: les clients sont prévenus avec un panneau, à eux de choisir une caisse classique s'ils sont pressés!

S'adapter aux rythmes de chacun

Au Carrefour de la Toison d'Or, ces Blablabla Caisses sont présentes depuis 2019. Elles sont juste en face des caisses automatiques. Un paradoxe qui fait sourire Céline, une cliente: "on n'a pas tous le même rythme de vie donc en fonction du travail, des activités, il faut que la société s'adapte."

C'est une première fois pour Céline! Copier

Shana est caissière, elle s'est portée volontaire pour accueillir les clients dans ces Blablabla Caisses. Pour elle, la vraie différence avec les caisses classiques, c'est la pression des autres clients: "Parfois les autres clients s'impatientent, parce qu'ils sont pressés, c'est normal, mais ici, ils sont prévenus".

Devant le succès de ces Blablabla Caisses, le groupe Carrefour prévoit d'en installer dans de plus en plus d'hypermarchés.