Le succès incroyable des maisons d'assistantes maternelles dans les Landes !

La vingtième MAM des Landes ouvrira lundi à Castets. Cette maison qui regroupe deux nounous et huit enfants est le signe d'un phénomène en plein essor en milieu rural.

Et de vingt dans les Landes ! La maison d'assistante maternelle (MAM) de Castets baptisée Mam'zelle Canaille est une nouvelle structure qui va permettre, à partir de lundi prochain, l'accueil d'enfants de trois mois à trois ans, de 7 heures à 19 heures. La MAM a la souplesse d'accueillir des parents travailleurs qui auraient des horaires atypiques. Une troisième assistante pourrait rejoindre l'aventure, cette MAM possède les agréments nécessaires.

le bâtiment communal loué © Radio France - Christophe Van Veen

A l'origine, deux nounous de deux villages alentour (Léon et Taller) Magalie et Aurélie ont décidé de s'unir pour offrir une mini-collectivité pour les plus petits. La MAM a un statut d'association. Les assistantes conservent leurs contrats. Les familles versent les indemnités d'entretien à l'association qui gère le local et la logistique.

Nos deux nounous se partagent le loyer à payer de 400 euros par mois.

C'est l'avenir. C'est d'abord une meilleure reconnaissance professionnelle. Beaucoup pensent que nounou n'est pas un vrai métier, qu'on est chez nous par facilité. Ensuite, un local extérieur sera plus viable pour notre propre famille. Et puis surtout, c'est un travail en équipe - Magalie

Que des avantages !

Pour les parents, ça ressemble à une mini-crèche. Les nouveaux arrivants qui sont nombreux sur la côte landaise, anciens urbains, sont à la recherche de lieux collectifs qui préparent leur bambin au grand bain de L’École. Sans oublier des horaires bien plus souples que chez de nombreuses assistantes à domicile. Pour la commune, c'est un service qui n'existait pas. Le maire Philippe Mouhel estime que le système est vertueux pour les finances. Castets et la communauté de communes Côte Landes Nature n'ont pas l'argent nécessaire pour embaucher du personnel et ouvrir une crèche, alors que le besoin a été clairement recensé dans une étude sur le secteur.

La maison a trois chambres © Radio France - Christophe Van Veen

Du coup, le village a mis la main à la poche pour rénover le local communal en déboursant 28 000 euros. La CAF et la réserve parlementaire du sénateur Carrère ont complété un budget qui se chiffre au final à 40 000 euros. C'est souvent la mise aux normes des locaux et le coût qui freinent les bonnes volontés. Commission de sécurité, accessibilité aux handicapés... les étapes administratives sont plus faciles à surmonter pour une collectivité que pour un simple particulier.

Une formule qui explose

On comptait dans les Landes deux MAM en 2011 et vingt cette année. Le nombre a été multiplié par dix en six ans ! Et ce n'est pas fini puisque la Maison aux Marmottes va voir le jour à Clermont des Landes, en Chalosse, au premier trimestre 2018.

Le boum date de l'année 2016. Actuellement avec ces mini structures très adaptées au milieu rural, 56 assistantes maternelles proposent 199 places d'accueil. Les projets sont extrêmement suivis par la MSA (mutualité sociale agricole), la Caisse d'Allocation Familiale et le Conseil Départemental des Landes. Les MAM apparaissent comme un gisement d'emplois en milieu rural.

Faut être motivée !

Nos deux nounous de Castets ont mis un an et demi pour faire aboutir leur MAM (le délai peut monter jusqu'à deux ans ou plus). Avec leurs maris bricoleurs, elles ont donné de leur temps et de leur passion pour décorer et aménager l'intérieur. Elles ont aussi consacré beaucoup d'énergie à passer toutes les étapes administratives, elles ont par exemple été interrogée sur leur projet pédagogique et sur leurs aptitudes à travailler en équipe, avant de recevoir les agréments de la la PMI (Protection maternelle et infantile) qui dépend du département.