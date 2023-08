Le succès des panneaux photovoltaïques en Haute Vienne

Il peut réduire les factures d'électricité de 35%. Alors que le prix du kWh a grimpé de dix pour cent au premier août dernier, les demandes d'installation de panneaux photovoltaïques se multiplient. Si bien que certains installateurs peinent à répondre à la demande. Ce n'est pas encore le cas de la société Limousin solaire, qui si elle ne manque pas de stock a dû recruter et former de nouveaux employés.

Des réductions pour un rendement sur trente ans minimum

" On ne s'est pas posé la question deux fois" explique Adeline qui habite avec son marie et ses deux enfants, une maison de 130m2 sur la commune de Saint-Gence, à 13 kilomètres de Limoges. Grâce à l'installation d'un panneau de seulement 16m2 sur son toit, sa facture ne devrait pas excéder 71 euros par mois. "Avec une garantie de 30 ans de rendement, on a le temps de voir venir".