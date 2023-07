Le succès des produits locaux dans les casiers en libre-service à Granges-les-Baumont

C'est une success story locale ! L'épicerie en libre-service "Les rendez-vous gourmands" à Granges-les-Beaumont vous proposent des produits locaux, en libre service, 24h sur 24 et 7j/7. Et petit à petit l**'épicerie grandit,** pour satisfaire les clients de plus en plus nombreux. "On a commencé avec 36 casiers en 2019, puis 90 en 2021. Pour l'ouverture du magasin en 2022, on avait 350 casiers, une diversité de producteurs, on s'est dit que ça nous laisserait un petit peu de marge. Bon… six mois après, on était à 400 casiers et là, fin juillet, on sera à 523 et le magasin sera complet. On s'agrandit pour laisser plus de place à des producteurs, plus de choix, une diversité de produits la plus grande pour que les consommateurs puissent trouver tout ce qu'ils veulent", explique Geoffroy Vossier, qui a cofondé "Les rendez-vous gourmands" avec Stephen Nobili.

Stephen Nobili et Geoffroy Vossier, les cofondateurs de l'épicerie © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Ce qui nous différencie, c'est vraiment le fait qu'on est ouverts 24h/24 et 7j/7, c'est ce qui fait qu'on a réussi à créer un vrai service !" ajoute Stephen Nobili, "il y a des gens qui viennent à toute heure du jour et de la nuit, très tard le soir après le travail ou très tôt le matin." Tous les produits sont locaux, frais "et pour se diversifier, on fait même des glaces et des pizzas ! Moi, j'étais restaurateur, et avec les produits du magasin, du légume à la viande, en passant par les fromages et même la farine locale, je propose des pizzas artisanales. Ça permet de ne pas gaspiller !"

Les fruits disposés dans les casiers © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans le magasin, les clients sont conquis : "Des fruits, légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson, de la charcuterie, des biscuits apéro… on trouve vraiment de tout, ça remplace une grande surface, on peut faire un repas avec tout ce qu'il y a là", explique Laëtitia, qui vient pour la première fois.

"Moi je viens bien une fois par semaine, ça dépanne !" ajoute Christelle, qui est une habituée. "Le samedi soir, vous avez des invités de dernière minute, vous venez prendre quelques pizzas… c'est pratique !"

Elle le note : il y a de plus en plus de monde et donc de plus en plus de travail pour Annabelle, employée du magasin, chargée de réapprovisionner les casiers. "Je remplis à peu près toutes les trente minutes. Le week-end, quand il y a vraiment beaucoup de monde, on reste constamment devant et on remplit au fur et à mesure."