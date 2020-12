Le succès des tests antigéniques dans les pharmacies du Poitou

A une dizaine de jours avant Noel, les poitevins sont de plus en plus nombreux à aller dans les pharmacies de la Vienne et des Deux-Sèvres pour un dépistage COVID 19. Une demande qui va augmenter ces prochaines semaines et auxquelles les officines se préparent.

PSe faire tester avant d'aller fêter Noël en famille, plus les fêtes approchent plus les Français sporter le masque le plus possible même en ouvrant les cadeaux.P'ailleurs la réalisation de tests avant les soirées de réveillon. Des tests réalisables en laboratoires mais aussi en pharmacies grâce aux tests antigéniques, certes moins sensibles que le test RT PCR mais qui permettent d'avoir des résultats bien plus rapidement, en moins de 20 minutes. Début octobre, ces tests ont été validés par la Haute autorité de santé.

Dans les officines les rendez vous se multiplient et ce phénomène devrait continuer à s'amplifier. Chaque jour la file d'attente s'allonge devant la pharmacie des Couronneries à Poitiers. Des patients qui veulent se rassurer avant le passage du père Noel. "Je vais partir voir ma belle famille", explique Alix, en attendant son tour, "il y a des personnes malades donc je ne veux prendre aucun risque et je sortirai le moins possible avant mon départ."

Un cas de figure fréquent selon Thomas, le gérant de la pharmacie. Face à la hausse des demandes il a aménagé spécialement un barnum à l'extérieur dans lequel il prévoit de faire jusqu'à 200 tests avant le réveillon. "On en fait une dizaine par jour. Depuis quelques jours, ça s'accélère pour protéger son entourage", analyse le pharmacien. "Les gens nous disent qu'ils viendront les 23 et 24 décembre. Ils anticipent", complète-t-il.

Un test antigénique négatif © Radio France - Manon Derdevet

Déjà des réservations pour des tests après les fêtes

Des pharmaciens très demandés aussi à Niort dans la pharmacie du docteur Bernard Pénicaud. Il suffit de regarder son carnet de réservations pour s'en rendre compte. "Le 24 c'est complet, on a une trentaine de tests programmés. Le 23 ça commence à être plein aussi. On a aussi des réservations pour le mois de janvier et la semaine après les fêtes", détaille le médecin.

Mais il insiste, même si le test est négatif, il faut continuer à respecter les gestes barrières et porter le masque le plus possible même en ouvrant les cadeaux. Pour savoir où vous faire tester direction le site de sante.gouv.fr.