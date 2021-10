Le succès des voitures sans permis

Phénomène de mode et moyen de locomotion très pratique en ville, la voiture sans permis connait un véritable succès. Accessible aux ados dès 14 ans, elle offre une relative indépendance dans des conditions de sécurité accrues par rapport aux 2 roues. Les adultes aussi l'apprécient de plus en plus