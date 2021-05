La nouvelle éco : le succès du charbon de bois sarthois

Le beau temps est de retour et les barbecues recommencent à fonctionner avec pour certains du charbon de bois sarthois. La Soccem, société de carbonisation et d'emballage, basée à Saint-Ulphace, près de La Ferté Bernard en Sarthe, est l'un des neuf producteurs français de charbon de bois. Créée en 1992, elle en produit plus de 1.500 tonnes par an.

Elle se fournit dans les forêts et scieries dans un rayon de 150 kilomètres, explique son gérant Pascal Marchand. "Nous sommes en circuit court", avec du bois passant huit heures dans un four à 500 degrés puis refroidit pendant 16 heures avant d'être tamisé, découpé et conditionné dans des sacs de 50 litres.

La Soccem a écoulé près de 200.000 sacs l'an dernier pour un chiffre d'affaires d'1,7 million d'euros contre 1,4 million en 2018. "_Notre activité augmente et peut encore augment_er", affirme Pascal Marchand qui espère prendre des parts de marché à ses concurrents étrangers. "La consommation française annuelle est de 130.000 tonnes et il en est fabriqué en France que 30.000 tonnes". La demande de charbon de bois local progresse, "c'est notre force". La Soccem compte aujourd'hui huit salariés.