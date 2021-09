Le succès fou des machines à laver d’occasion à Nancy

Les 15 salariés à plein de temps en parcours de retour à l’emploi ne chôment pas dans les ateliers de Envie à Nancy et dès qu’une machine à laver ou un réfrigérateur est réparé, il trouve preneur dans les 48 heures. Et si cette affluence était réservée au mois d’août et de septembre, depuis la fin du premier confinement en mai 2020, c’est du flux tendu permanent.

Le bouche à oreille, la présence sur internet et l’attrait pour l’occasion - plutôt que le neuf - analysent les responsables et vendeurs de l’association. Pas moins de 300 appareils par mois sortent des ateliers de Nancy où s’activent 24 salariés.

On vend les appareils le jour même ou le lendemain

Pour Mathieu Guyot, directeur adjoint de Envie à Nancy : « Avec la rentrée des étudiants, on vend beaucoup de lave-linge et de réfrigérateurs et on va venir prendre dans le dépôt ce dont on a besoin de produire, sachant que derrière, tout ce qu'on va produire va être vendu. On n'a aucun stock tampon, donc si on sort 10 appareils sur une journée, on vendra les 10 appareils le même jour ou le lendemain ».

L’association qui a vu le jour il y a 30 ans à Nancy, rue Guilbert de Pixerécourt, dans le quartier des rives de Meurthe récupère des appareils centralisés à Toul chez Envie Lorraine. Envie est un réseau créé à Strasbourg, pionnier de l'économie sociale et solidaire et qui est présent dans toute la France.

Une expérience technique de plusieurs décennies

Une centaine d’appareils sont apportés chaque semaine à Nancy et neuf appareils sur dix sont réparés, récurés, testés et revendus à des prix très intéressants. Chaque année, plus de 3500 appareils sont sauvés des poubelles par la coopérative nancéienne.

On répare, on teste et on récure. © Radio France - Thierry Colin

Dernier service proposé, la réparation d’appareils qui n’ont pas été achetés chez Envie ou la commande d'une pièce pour votre lave-linge ou votre cuisinière ; une coopérative avec des compétences et des chefs d’atelier qui réparent de l’électroménager depuis plusieurs décennies.

Des salariés en insertion qui apprennent un nouveau métier et sont assez fiers de redonner vie à des machines qui viennent de la déchèterie.