Le succès populaire et économique des Brûleurs de Loups

Demain soir pour le premier match de la finale de la Ligue Magnus contre Rouen, les hockeyeurs grenoblois pourront encore compter sur le soutient d'une patinoire pleine. C'est comme ça depuis le début de la saison, la billetterie des BDL tourne à plein régime. Le hockey à le vent en poupe à Grenoble, et ce n'est pas un hasard, car le club et son manager adjoint, Alexandre Duyck travaillent beaucoup pour transformer le soutient populaire en réussite économique.

Alexandre Duyck, la billetterie des Brûleurs de Loups, c'est depuis plusieurs saisons un succès qui ne se dément pas. Et c'est encore le cas cette année !

Alexandre Duyck : "Oui on connaît une belle saison avec des records d'affluence. Aujourd'hui, on compte plus de 4000 spectateurs de moyenne. On a à peu près un tiers de fidèles, des personnes qui nous suivent depuis longtemps et ce noyau augmente d'année en année. Et puis après, on a des spectateurs, donc des personnes qui découvrent pour la plupart la plupart du temps, le hockey sur glace. On sait que le hockey sur glace est un sport peu connu en France, du coup on doit se détacher de ça et se démarquer par rapport aux autres sports. L'idée, c'est que finalement, même si on ne connaît pas forcément les règles, on va apprécier le spectacle. Parce qu' à patinoire, il ne fait pas froid, la patinoire c'est sympa, une bonne ambiance et un beau spectacle. On a la chance d'avoir un bel outil en la patinoire Pôle Sud la plus grande de France, en tout cas de la Ligue Magnus, et l'idée, c'est vraiment qu'on travaille sur l'expérience, avec le show, l'accueil, le confort et toutes ces petites choses qui feront qu'à la fin, les gens vont passer une bonne soirée, qu'il y aura une bonne ambiance et qu'ils vont avoir envie de revenir."

La billetterie est déterminante pour assurer la pérennité du club ?

Alexandre Duyck : "Oui, ça représente à peu près 35 % du budget du club, donc c'est vraiment un pilier avec le partenariat. Aujourd'hui, ce sont ces deux piliers qui font tenir le club. Nous on n'a pas de droits TV, on n'a pas d'argent sur les transferts de joueurs. On est loin, très loin des gros sports, donc nos deux poumons ce sont la billetterie et le partenariat. C'est pour ça qu'on investit beaucoup et qu'on prend soin de notre public parce que c'est fragile."

En revanche, le hockey, c'est cher !

Alexandre Duyck : "Oui, et non. Assez cher par rapport à d'autres sports mais par contre, si on fait le paralèlle avec la culture, sur un concert par exemple, c'est vraiment pas cher. Aujourd'hui le club a besoin de ces recettes billetterie pour avoir une équipe compétitive et continuer le développement. On a encore beaucoup à travailler, notamment sur la partie parking parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème dans le secteur de la patinoire. Ce sont des sujets qui sont très importants pour nous, pour continuer le développement sur le public."