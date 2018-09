Le Sud-Manche et surtout son littoral et son tissu industriel recrutent.

Avranches, France

Les Trente Glorieuses sont de retour dans le Sud-Manche. Les environs du Mont-Saint-Michel et notamment l'agglo d'Avranches connaissent une pénurie de main d'oeuvre. Vuitton, Saint-James pour le textile, Chéreau, l'entreprise de camions frigorifiques, Remade, qui recycle des téléphones portables et cherche 200 personnes, mais aussi tout un tissu de PME industrielles moins connues investissent et créent des emplois dans le Sud-Manche.

On est proches du plein emploi, les entreprises recrutent beaucoup. L'enjeu c'est d'accueillir chez nous de nouvelles populations, des gens qui viennent de 100 à 300 km, vivant dans des métropoles où l'embellie n'est pas celle qu'on connaît ici" - David Nicolas, président de l'agglo

Des besoins "énormes" notamment dans l'industrie manufacturière

La zone compte le plus bas taux de chômage de la région Normandie avec 6,1% de demandeurs en catégorie A, au coeur d'une "poche" particulièrement dynamique, qui englobe également Vitré, 4,4% de chômage, en Ille-et-Vilaine. Si la population d'Avranches baisse, celle de son agglo augmente de façon régulière, de 0,1% par an entre 2008 et 2013 selon les dernières données disponibles de l'Insee. Le chômage devrait encore baisser dans les mois qui viennent dans tout le bassin d'emploi, qui compte l'agglo ainsi que les communes situées à proximité par l'A84.

Selon les services de l'Etat les besoins sont "énormes" dans les 12 mois qui viennent, dans les services à la personne et l'hôtellerie-restauration, mais aussi, et c'est assez unique en France, dans le secteur de la métallurgie, techniciens de maintenance, pilotages de lignes automatisées, tous les emplois de l'industrie manufacturière.

Inciter les travailleurs de Caen, Rouen, Le Havre à venir dans le Sud-Manche

Ce n'est pas qu'on manque de main d'oeuvre qualifiée ou formée : en fait, on manque de main d'oeuvre tout court. "C'est une question de quantité, plus de qualité", explique-t-on du côté des services de l'Etat. Les formations sont là, disponibles pour les travailleurs qui arrivent. Mais pour l'instant les salles de classes sont vides !

D'où cette campagne de com' des élus, l'idée étant d'aller chercher des demandeurs d'emploi à Rennes, à Caen, et surtout à Rouen et au Havre, pour leur dire : venez dans le Sud-Manche. Il y a du travail, ils seront formés, et en plus, explique le président de l'agglo David Nicolas : "Vous aurez la qualité de vie : de bonne écoles pour vos enfants, des infrastructures de santé, et des belles plages".