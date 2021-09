Le suicide d'une salariée en Bretagne ébranle à nouveau le groupe Lidl

Le 6 septembre 2021, Catherine L. , responsable du magasin Lidl de Lamballe dans les Côtes d'Armor quitte son domicile dans la soirée pour mettre fin à ses jours. Son corps est découvert le lendemain à Jugon-les-Lacs. Avant de partir, elle écrit une lettre dans laquelle elle dénonce les conditions de travail au sein de son groupe.

Cette mère de deux enfants âgée de 49 ans était en arrêt de travail depuis juillet 2020 suite à une altercation avec un supérieur.

Catherine L. avait débuté chez Lidl comme caissière en 1994 avant de gravir les échelons. Elle était devenue cheffe de caisse, adjointe, puis responsable de magasin. "Elle était à 200% Lidl", se souvient un de ses collègues. "Une année, elle a même été ambassadrice de la marque au salon de l'agriculture, une belle reconnaissance".

Enquête pour harcèlement visant la direction régionale

Ce suicide intervient au moment où Lidl est mis en examen pour homicide involontaire et harcèlement après le suicide d'un salarié en 2015 sur son lieu de travail en Provence mais aussi dans un contexte de malaise social au sein du groupe en Bretagne.

Depuis un an, plusieurs faits de harcèlement et de discrimination syndicale sont rapportés dans la région. La CGT lance la première alerte en juillet 2020, suivie ensuite par la CFE-CGC . En octobre 2020, les salariés du Lidl de Lamballe cessent le travail pour dénoncer les méthodes de management de la direction. Une enquête, toujours en cours, est ouverte en septembre 2020. Elle vise la direction régionale du groupe. Elle a déjà débouché sur une série de placements en garde à vue au sein de l'équipe dirigeante en février et juin 2021. La responsable du magasin de Lamballe faisait partie des plaignantes. Ironie du sort, le lendemain de sa mort, elle recevait un courrier pour se constituer porter partie civile dans cette affaire.

"Nous avons lancé des alertes sur le mal être des salariés pour éviter un passage à l'acte, malheureusement nous n'avons pas pu l'empêcher", se désole aujourd'hui la CGT et la CFE-CGC. "Nous ne devons pas en rester là pour Catherine".

Sollicitée via son service presse, la direction du groupe Lidl réagit de la manière suivante ce lundi 13 septembre : "Nous sommes profondément attristés et nous nous associons à la peine de sa famille et de ses collègues, qu’elle connaissait pour certains depuis plus de 27 ans. Nous adressons également à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances".

Le vendredi 10 septembre, le jour de ses obsèques, le Lidl où travaillait Catherine L. est resté fermé toute la journée.