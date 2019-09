Le supermarché Auchan d’Albert ferme définitivement ses portes ce vendredi

Albert, France

C’est le clap de fin pour le magasin Auchan d'Albert. Le supermarché, situé sur la place de la mairie, baissera définitivement le rideau ce vendredi 27 septembre 2019.

Les clients du magasin ont notamment été prévenus par des affichettes © Radio France - Claudia Calmel

Début juillet, le groupe Auchan a annoncé qu'il mettait en vente 21 de ses sites pour raisons économiques, dont celui d’Albert. Un coup dur pou habitants du centre-ville comme Thérèse : « Je suis gravement malade. Je venais faire mes courses ici tous les jours parce que j’habite juste-là, en descendant la rue. _Je ne sais pas trop comment je vais faire_, je vais certainement demander un peu plus d'aide à mes enfants. Mais il y a pire que moi, il y a des gens dans des fauteuils roulant et qui ne peuvent pas marcher pour aller faire leurs courses plus loin. Je les plains. »

Thérèse (à droite) et sa fille Alexandra © Radio France - Claudia Calmel

Il y a, en effet, quatre autres supermarchés à Albert, mais dans les deux zones commerciales situées en périphérie de la ville.

Un repreneur potentiel, mais pas dans le domaine alimentaire

Selon Claude Cliquet, le maire d’Albert, le groupe Auchan aurait des contacts avec un repreneur pour une activité commerciale, mais pas dans le domaine de l'alimentaire, contrairement à ce que souhaiterait la mairie.

Claude Cliquet, le maire d'Albert revient sur la fermeture du magasin Auchan Copier

Claude Cliquet, le maire d'Albert © Radio France - Claudia Calmel

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été lancé par la direction du groupe Auchan pour les 17 salariés d'Albert. Une partie d'entre eux pourraient reclassés dans d'autres magasins comme celui de Dury, près d'Amiens.

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie sur la fermeture de magasin Auchan d'Albert.