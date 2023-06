Le Supermarché Casino Valence 2 va être vendu à Intermarché

Le groupe de grande distribution Casino a détaillé la liste des magasins qui seront cédés à Intermarché (Groupement des Mousquetaires) lors d'un comité central exceptionnel qui a eu lieu ce lundi matin. De source syndicale, on apprend que 119 magasins sont concernés en France , dont le Casino Valence 2. Le supermarché drômois ne fait pas partie des 57 magasins qui changeront de pavillon dès cette année mais de ceux dont la cession est prévue d'ici trois ans.

Les emplois préservés ?

La direction du magasin valentinois n'a pas souhaité s'exprimer. Selon nos informations, le Casino Valence 2 emploie une centaine de salariés. On ne sait pas si le changement d'enseigne aura un impact sur l'emploi. Selon un porte-parole du groupe Casino, la continuité sera assurée. "Les opérations envisagées (transfert de fonds et cession de titres) permettraient de garantir le transfert et la continuité des contrats de travail, avec pour les collaborateurs, le maintien de l’ensemble des droits attachés à leur contrat de travail et, notamment, leur ancienneté, leur rémunération, leur classification", précise ce porte-parole du groupe Casino.