Le surendettement continue de reculer en Limousin

La crise sanitaire faisait redouter le pire. Mais, si l'on compare les chiffres de 2021 à ceux de 2019, c'est-à-dire avant le Covid, les chiffres du surendettement sont en forte baisse en Limousin : -20% de foyers surendettés en Corrèze et -22% en Haute-Vienne. C'est dans la lignée de ce qu'on observe depuis plusieurs années déjà. Sur cette même période, la baisse est de 18% dans la région et de 15% en France métropolitaine.

L'an dernier, nos deux départements ont traité respectivement 477 et 685 dossiers. L'écrasante majorité concerne des familles monoparentales et comme c'est le plus souvent la mère qui se retrouve seule avec les enfants, il y a un peu plus de femmes que d'hommes parmi les personnes concernées. Dans plus de la moitié des cas, il s'agit de personnes ayant recours à la procédure pour la première fois.

Un endettement lié aux charges courantes

Dans le détail, en Haute-Vienne les dettes liées à des emprunts immobiliers ou des crédits à la consommation ont plutôt tendance à baisser. En revanche, ça augmente un peu pour l'endettement lié aux charges courantes, comme le loyer et les factures. Certains ménages se retrouvent même surendettés uniquement avec ces charges, alors qu'ils n'ont par ailleurs aucun emprunt et aucun crédit.

Quel que soit le motif la Banque de France peut aider ces ménages à négocier un étalement de leurs dettes et à baisser les taux d'intérêts auprès de leurs créanciers. Dans la moitié des cas, ce réaménagement suffit pour les aider à s'en sortir. Mais parfois il est impossible de tout rembourser. L'an dernier en Corrèze 39% des procédures se sont soldées par un effacement total de la dette et 42 % en Haute-Vienne.

Après la Corrèze, un comité départemental d'inclusion financière va être créé prochainement en Haute-Vienne. Il s'agit de repérer les personnes fragiles et de veiller à ce qu'elles ne soient pas assommées par les frais bancaires ou qu'on puisse les arrêter à temps, avant que leurs découverts se creusent trop.

Pour contacter la Banque de France