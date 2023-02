Le surendettement continue sa baisse dans les Pyrénées-Orientales

Dans la foulée de la réunion plénière de la commission de surendettement de la Banque de France à Perpignan, la préfecture des Pyrénées-Orientales à communiqué ce jeudi les dernières statistiques en la matière pour le département. L'an dernier, le nombre de nouveaux dossiers de surendettements déposés dans les Pyrénées-Orientales a baissé de 12,9%. Au total 957 dossiers ont été enregistrés. Cette baisse fait suite à celle de 2021 qui atteignait 14,1% à l'époque.

Cette diminution observée en 2022 est d'ailleurs plus importante que celles réalisées en Occitanie (-3,1%) et en France métropolitaine (-6,5%). Le surendettement reste néanmoins plus marqué dans les Pyrénées-Orientales avec 238 dépôts de dossiers pour 100 000 habitants, alors que la Région en comptabilise 202 et la France 211.

Le profil type du surendetté reste peu ou prou le même d'une année sur l'autre : une femme seule, entre 35 et 54 ans, locataire ou hébergée gratuitement, sans activité professionnelle et avec un patrimoine immobilier ou financier inférieur à 2000 euros.