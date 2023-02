Le surendettement des ménages en Isère est en baisse en 2022

En Isère, en 2022, le surendettement affiche une baisse de plus de 11% par rapport à 2021. L'endettement médian, hors immobilier des ménages, est de 16 714 euros. 63 % des dossiers de surendettement clos en 2022 ont donné lieu à un effacement des dettes total ou partiel. Ce qui représente une somme de 24 millions d'euros.

Les causes de la baisse du surendettement

Olivier Danès dirige la Banque de France de l'Isère depuis 2021. Pour lui, il existe deux raisons à la baisse du surendettement : "L'encadrement du crédit à la consommation avec la Loi Lagarde a joué un rôle majeur ainsi que la possibilité pour la commission d'effacer tout ou une partie de ma dette. On remet les compteurs à zéro pour permettre aux personnes de rebondir. Et en général, cela marche. Mais si les revenus de la personne sont limités, par exemple un retraité avec une pension de mille euros par mois, même si on efface ses dettes, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a fort à parier que son dossier soit de nouveau examiné par la commission."

Oliviers Danès, directeur de la Banque de France de l'Isère et Nathalie Cencic, sous-préfète ont fait le bilan du surendettement des ménages isérois en 2022 © Radio France - Véronique Pueyo

Impayés locatifs

La dette des ménages est composée des charges courantes -électricité, impôts, assurance- des crédits à la consommation, mais le poste le plus important, ce sont les impayés locatifs. "Pour nous, c'est un enjeu crucial car cela pose alors le risque de l'expulsion locative, ce que l'on veut éviter à tout prix." explique Olivier Danès. "C'est pourquoi, nous traitons en priorité les dettes d'arriérés de loyer."

Quant aux profils des personnes surendettées, il n'évolue pas au fil des ans. 70 % sont des personnes seules, célibataires ou familles monoparentales. "Les 25-54 ans sont les plus endettés, 68 %, tandis que les 18-24 ans et les plus de 65 ans le sont moins" souligne Olivier Danès. À noter que l'inflation actuelle change la donne et pourrait amener une dégradation financière des personnes les plus fragiles.

Le délai de traitement d'un dossier de surendettement est de trois mois en moyenne. La commission de surendettement présidée par le préfet ou l'un de ses représentants se tient tous les 15 jours en Isère. Pour prévenir tout risque de surendettement, il existe en Isère 5 points conseil budget : au centre social de Roussillon, au CCAS de Villefontaine, à celui de Saint Marcellin et de Grenoble, à l'UDAF (Union départementale des associations familiales) de Grenoble, et au CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) de Grenoble. Pour tout renseignement, la Banque de France a mis en place un numéro unique et gratuit, le 34 14.